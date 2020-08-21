Возбуждено уголовное дело
В Иркутске на территории, прилегающей к исправительной колонии №6, поймали мужчину с наркотиками. Он намеревался перебросить свёрток на территорию колонии.
У него изъяли масло канабиса массой 1,7713 гр.
Выяснилось, что задержанный ранее отбывал наказание в этой колонии.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.
В Иркутске бывший зэк пытался перекинуть в колонию наркотики
Происшествия, Фото:
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