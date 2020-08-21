В Улан-Удэ ребёнок украл телефон в торговом центре

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Юного вора ищет полиция



12 августа в Улан-Удэ в полицию поступило сообщение о краже сотового телефона. Женщина оставила сотовый телефон на прилавке в зале магазина в торговом центре на проспекте Автомобилистов. Телефон стоимостью 14 тысяч рублей был украден.



Камера видеонаблюдения сняла вора, это мальчик, на вид 11-13 лет. Сейчас его ищут, сообщили в МВД по Бурятии.









