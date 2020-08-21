Юного вора ищет полиция
12 августа в Улан-Удэ в полицию поступило сообщение о краже сотового телефона. Женщина оставила сотовый телефон на прилавке в зале магазина в торговом центре на проспекте Автомобилистов. Телефон стоимостью 14 тысяч рублей был украден.
Камера видеонаблюдения сняла вора, это мальчик, на вид 11-13 лет. Сейчас его ищут, сообщили в МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ ребёнок украл телефон в торговом центре
Происшествия, Фото:
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