Всех участниц инцидента полиция уже нашла
В городе Усть-Илимск Иркутской области 15-летние девочки-подростки побили 18 летнюю местную жительницу и сняли это на видео. Ролик появился в соцсетях. На нём запечатлели, как девушку оскорбляют, а затем бьют по лицу так, что она падает. Происходит это дважды. От отчаяния побитая плачет и держится руками за голову. У подружек нападавших реакция одна – смех. «Да, я это сняла!» - восторженно кричит та девушка, у которой в руках был телефон.
«Я хочу, чтобы город видел эту жестокость, видел этих … которые могут так просто избить, оплевать, унизить по сути беззащитного человека», - цитирует автора видео паблик Инцидент | Иркутск.
Полиция провела проверку и установила всех участников инцидента.
«Накануне сотрудники полиции при мониторинге социальных сетей обнаружили видео, на котором группа несовершеннолетних в городе Усть-Илимск оскорбляет девушку и причиняет ей телесные повреждения. Ранее, 15 августа, из медучреждения поступило сообщение об обращении в больницу 18-летней местной жительницы с характерными травмами и ушибами. По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет определена степень ответственности, которую предстоит понести виновным лицам либо их родителям», - говорится в сообщении ГУ МВД по Иркутской области.
С подростками сейчас работают инспекторы ПДН, их родители также дают объяснения в полиции. Несовершеннолетних девушек поставят на учёт. Ранее в поле зрения правоохранительных органов они не попадали.
В Иркутской области девочки-подростки избили знакомую и сняли на видео
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