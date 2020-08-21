«Мазда» и «Тойота» столкнулись в пригороде Улан-Удэ

Авария произошла в тёмное время суток
Накануне около 22:00 в пригороде Улан-Удэ, на развилке недалеко от железнодорожного моста столкнулись ехавшие в сторону села Тарбагатай автомобили «Мазда Демио» и «Тойота Корона Премио».
По предварительной информации, «Тойота» поворачивала налево в сторону Тарбагатая, в этот момент по главной дороге двигалась «Мазда». В результате произошло столкновение.
Водители не пострадали. Иномарки получили механические повреждения, машины изрядно помяло во время столкновения.
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