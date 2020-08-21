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«Мазда» и «Тойота» столкнулись в пригороде Улан-Удэ

«Мазда» и «Тойота» столкнулись в пригороде Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла в тёмное время суток

Накануне около 22:00 в пригороде Улан-Удэ, на развилке недалеко от железнодорожного моста столкнулись ехавшие в сторону села Тарбагатай автомобили «Мазда Демио» и «Тойота Корона Премио».

По предварительной информации, «Тойота» поворачивала налево в сторону Тарбагатая, в этот момент по главной дороге двигалась «Мазда». В результате произошло столкновение.

Водители не пострадали. Иномарки получили механические повреждения, машины изрядно помяло во время столкновения.


Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Заиграевском районе 70-летняя пенсионерка устроила ДТП, врезавшись в стоящий автомобиль.

В Селенгинском районе в крупной аварии пострадали сразу семь человек, в том числе трое детей.
ДТП
 
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