В Улан-Удэ пешеходов чаще всего сбивают после 8 вечера

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Чаще всего наезды происходят в воскресенье



За семь месяцев в Улан-Удэ зарегистрировано 68 наездов на пешеходов, в результате которых четыре человека погибли, 67 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Наибольшее количество ДТП – 13 фактов - зарегистрировано в воскресенье. Наиболее аварийными являются часы (с 20 до 21 часа) - девять фактов ДТП.



Недавно сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Пешеход на переход!» Были выбраны места вблизи остановок общественного транспорта. Сотрудники ГИБДД проводили профилактические беседы, а также вручали памятки пешехода.



Нарушение пешеходом правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей (ст. 12.29 КоАП РФ).

