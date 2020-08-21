Чаще всего наезды происходят в воскресенье
За семь месяцев в Улан-Удэ зарегистрировано 68 наездов на пешеходов, в результате которых четыре человека погибли, 67 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Наибольшее количество ДТП – 13 фактов - зарегистрировано в воскресенье. Наиболее аварийными являются часы (с 20 до 21 часа) - девять фактов ДТП.
Недавно сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Пешеход на переход!» Были выбраны места вблизи остановок общественного транспорта. Сотрудники ГИБДД проводили профилактические беседы, а также вручали памятки пешехода.
Нарушение пешеходом правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей (ст. 12.29 КоАП РФ).
В Улан-Удэ пешеходов чаще всего сбивают после 8 вечера
Происшествия, Фото:
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