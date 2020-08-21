 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Августа

20 Августа

Популярное

На предприятиях в Ангарске скрывали факты заражений коронавирусом

На предприятиях в Ангарске скрывали факты заражений коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Один из цехов закрыт, так как работать там уже некому

Рост заболевания COVID-19 в Ангарском округе в августе связан с тем, что ряд предприятий скрывали факты заражения сотрудников. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба 20 августа, передаёт пресс-служба администрации Ангарска.

- Мы получили всплеск заболеваемости в августе из-за того, что промышленные предприятия скрывают полный круг контактных лиц, а при положительных результатах на COVID-19 продолжают ходить на работу. Призываем руководителей предприятий не допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ, чтобы не увеличивать количество контактирующих. Необходимо сохранить в Ангарске нормальную эпидобстановку, чтобы 1 сентября дети пошли в школу и через неделю учреждения не закрылись на карантин, – подчеркнула заместитель мэра Марина Сасина.

О том, что на производствах скрывают информацию о заболевших и круге контактов, говорили и представители Роспотребнадзора. Статистика по заболеванию в Ангарске выросла в связи с тем, что граждане стали посещать мероприятия, а также по-прежнему игнорируют масочный режим в общественных местах, несмотря на то, что это один из эффективных барьеров для распространения вируса.

Был приведён пример одного из предприятий. Сначала там заболели пять человек, за медицинской помощью обратились через 2-3 дня после появления симптомов. Все это время работали. Из-за большого количества контактировавших, число заболевших на предприятии увеличилось до 43 человек. Сегодня по данному факту ведется проверка, обследуют всех сотрудников. Один из цехов закрыт, так как работать там некому.

Руководители округа отметили необходимость чёткого контроля состояния здоровья сотрудников на всех предприятиях и проведение сплошных обследований в коллективах. Особое внимание – сотрудникам, которые выходят из отпусков, а также тем, кто приезжает на работу по контракту из других городов.

Усилен контроль и со стороны административной комиссии. За неделю составлено два протокола на руководителей детских развлекательных центров. После возобновления работы кинотеатров – акцент на соблюдение эпидемиологических требований и условий работы предприятий этой сферы деятельности.

Кроме того, руководителям крупных торговых центров рекомендовано воздержаться от проведения массовых мероприятий, различных розыгрышей, чтобы избежать роста числа заболевания коронавирусом.
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Мазда» и «Тойота» столкнулись в пригороде Улан-Удэ
«Мазда» и «Тойота» столкнулись в пригороде Улан-Удэ
Происшествия, 21.08.2020
Авария произошла в тёмное время суток
В Улан-Удэ пешеходов чаще всего сбивают после 8 вечера
В Улан-Удэ пешеходов чаще всего сбивают после 8 вечера
Происшествия, 21.08.2020
Чаще всего наезды происходят в воскресенье
На предприятиях в Ангарске скрывали факты заражений коронавирусом
На предприятиях в Ангарске скрывали факты заражений коронавирусом
Происшествия, 21.08.2020
Один из цехов закрыт, так как работать там уже некому
В Улан-Удэ в лесу пропал мужчина, которого мог схватить инсульт
В Улан-Удэ в лесу пропал мужчина, которого мог схватить инсульт
Происшествия, 21.08.2020
Мужчина пропал в лесу возле Этнографического музея
В Бурятии военный угрожал застрелить жену из ружья
В Бурятии военный угрожал застрелить жену из ружья
Происшествия, 21.08.2020
Мужчина избил супругу и не раз угрожал её убить
ДТП с семью пострадавшими в Бурятии: Едва не погибла многодетная семья
ДТП с семью пострадавшими в Бурятии: Едва не погибла многодетная семья
Происшествия, 21.08.2020
Стали известны подробности крупной аварии с лесовозом и минивэном, где пострадали семь человек. ФОТО
В пригороде Улан-Удэ 70-летняя пенсионерка устроила ДТП
В пригороде Улан-Удэ 70-летняя пенсионерка устроила ДТП
Происшествия, 21.08.2020
Пожилая женщина-водитель после аварии оказалась в больнице
В Забайкалье разбойник убежал с места преступления в чужих тапочках
В Забайкалье разбойник убежал с места преступления в чужих тапочках
Происшествия, 21.08.2020
Он стащил золотые украшения у женщины и ранил её ножом
В Бурятии горел дом многодетной семьи
В Бурятии горел дом многодетной семьи
Происшествия, 21.08.2020
Трое детей ночевали в ту ночь на летней кухне
В Бурятии любитель наркотиков отделался штрафом
В Бурятии любитель наркотиков отделался штрафом
Происшествия, 21.08.2020
На иждивении у него находится малолетний ребёнок
Сёла в Иркутской области накрыло дымом от лесных пожаров
Сёла в Иркутской области накрыло дымом от лесных пожаров
Происшествия, 21.08.2020
Пожары действуют на площади 5,7 тысяч гектаров
В Бурятии лесной пожар устроили возле Кяхты
В Бурятии лесной пожар устроили возле Кяхты
Происшествия, 21.08.2020
Огонь был всего в 500 метрах от города
В Бурятии взяли пробы из почерневшего Байкала
В Бурятии взяли пробы из почерневшего Байкала
Происшествия, 21.08.2020
На место выезжали в том числе сотрудники природоохранной прокуратуры и Следственного комитета

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^