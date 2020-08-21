На предприятиях в Ангарске скрывали факты заражений коронавирусом

Один из цехов закрыт, так как работать там уже некому



Рост заболевания COVID-19 в Ангарском округе в августе связан с тем, что ряд предприятий скрывали факты заражения сотрудников. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба 20 августа, передаёт пресс-служба администрации Ангарска.



- Мы получили всплеск заболеваемости в августе из-за того, что промышленные предприятия скрывают полный круг контактных лиц, а при положительных результатах на COVID-19 продолжают ходить на работу. Призываем руководителей предприятий не допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ, чтобы не увеличивать количество контактирующих. Необходимо сохранить в Ангарске нормальную эпидобстановку, чтобы 1 сентября дети пошли в школу и через неделю учреждения не закрылись на карантин, – подчеркнула заместитель мэра Марина Сасина.



О том, что на производствах скрывают информацию о заболевших и круге контактов, говорили и представители Роспотребнадзора. Статистика по заболеванию в Ангарске выросла в связи с тем, что граждане стали посещать мероприятия, а также по-прежнему игнорируют масочный режим в общественных местах, несмотря на то, что это один из эффективных барьеров для распространения вируса.



Был приведён пример одного из предприятий. Сначала там заболели пять человек, за медицинской помощью обратились через 2-3 дня после появления симптомов. Все это время работали. Из-за большого количества контактировавших, число заболевших на предприятии увеличилось до 43 человек. Сегодня по данному факту ведется проверка, обследуют всех сотрудников. Один из цехов закрыт, так как работать там некому.



Руководители округа отметили необходимость чёткого контроля состояния здоровья сотрудников на всех предприятиях и проведение сплошных обследований в коллективах. Особое внимание – сотрудникам, которые выходят из отпусков, а также тем, кто приезжает на работу по контракту из других городов.



Усилен контроль и со стороны административной комиссии. За неделю составлено два протокола на руководителей детских развлекательных центров. После возобновления работы кинотеатров – акцент на соблюдение эпидемиологических требований и условий работы предприятий этой сферы деятельности.



Кроме того, руководителям крупных торговых центров рекомендовано воздержаться от проведения массовых мероприятий, различных розыгрышей, чтобы избежать роста числа заболевания коронавирусом.

