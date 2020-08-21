В центре Улан-Удэ у «Тойоты» в ДТП вдребезги разбилось стекло

ДТП произошло на Смолина
Накануне, 20 августа, около 17:20 на улице Смолина в Улан-Удэ произошло ДТП. По предварительной информации, пожилая женщина на автомобиле «Ниссан Тиида» совершила столкновение с «Тойотой Кариб».
К счастью, обошлось без пострадавших. «Тойота» получила серьёзные механические повреждения – вылетело заднее стекло. У автомобиля виновника аварии повреждения минимальные.
- ДТП спровоцировало пробку на данном участке дороги.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Заиграевском районе 70-летняя пенсионерка устроила ДТП, врезавшись в стоящий автомобиль
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В Селенгинском районе в крупной аварии пострадали сразу семь человек, в том числе трое детей
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ДТП произошло на Смолина
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