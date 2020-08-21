 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Августа

20 Августа

Популярное

В центре Улан-Удэ у «Тойоты» в ДТП вдребезги разбилось стекло

В центре Улан-Удэ у «Тойоты» в ДТП вдребезги разбилось стекло
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на Смолина

Накануне, 20 августа, около 17:20 на улице Смолина в Улан-Удэ произошло ДТП. По предварительной информации, пожилая женщина на автомобиле «Ниссан Тиида» совершила столкновение с «Тойотой Кариб».


К счастью, обошлось без пострадавших. «Тойота» получила серьёзные механические повреждения – вылетело заднее стекло. У автомобиля виновника аварии повреждения минимальные.

- ДТП спровоцировало пробку на данном участке дороги.


Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Заиграевском районе 70-летняя пенсионерка устроила ДТП, врезавшись в стоящий автомобиль.

В Селенгинском районе в крупной аварии пострадали сразу семь человек, в том числе трое детей.


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в лесу пропал мужчина, которого мог схватить инсульт
В Улан-Удэ в лесу пропал мужчина, которого мог схватить инсульт
Происшествия, 21.08.2020
Мужчина пропал в лесу возле Этнографического музея
В Бурятии военный угрожал застрелить жену из ружья
В Бурятии военный угрожал застрелить жену из ружья
Происшествия, 21.08.2020
Мужчина избил супругу и не раз угрожал её убить
В пригороде Улан-Удэ 70-летняя пенсионерка устроила ДТП
В пригороде Улан-Удэ 70-летняя пенсионерка устроила ДТП
Происшествия, 21.08.2020
Пожилая женщина-водитель после аварии оказалась в больнице
В Забайкалье разбойник убежал с места преступления в чужих тапочках
В Забайкалье разбойник убежал с места преступления в чужих тапочках
Происшествия, 21.08.2020
Он стащил золотые украшения у женщины и ранил её ножом
В Бурятии горел дом многодетной семьи
В Бурятии горел дом многодетной семьи
Происшествия, 21.08.2020
Трое детей ночевали в ту ночь на летней кухне
В Бурятии любитель наркотиков отделался штрафом
В Бурятии любитель наркотиков отделался штрафом
Происшествия, 21.08.2020
На иждивении у него находится малолетний ребёнок
Сёла в Иркутской области накрыло дымом от лесных пожаров
Сёла в Иркутской области накрыло дымом от лесных пожаров
Происшествия, 21.08.2020
Пожары действуют на площади 5,7 тысяч гектаров
В Бурятии лесной пожар устроили возле Кяхты
В Бурятии лесной пожар устроили возле Кяхты
Происшествия, 21.08.2020
Огонь был всего в 500 метрах от города
ДТП с семью пострадавшими в Бурятии: Едва не погибла многодетная семья
ДТП с семью пострадавшими в Бурятии: Едва не погибла многодетная семья
Происшествия, 21.08.2020
Стали известны подробности крупной аварии с лесовозом и минивэном, где пострадали семь человек. ФОТО
В Бурятии взяли пробы из почерневшего Байкала
В Бурятии взяли пробы из почерневшего Байкала
Происшествия, 21.08.2020
На место выезжали в том числе сотрудники природоохранной прокуратуры и Следственного комитета
Число случаев коронавируса в Бурятии перевалило за 4800
Число случаев коронавируса в Бурятии перевалило за 4800
Происшествия, 21.08.2020
Ситуация с COVID-19 остаётся на прежнем уровне
В Бурятии в страшном ДТП пострадали семь человек
В Бурятии в страшном ДТП пострадали семь человек
Происшествия, 20.08.2020
Крупную аварию устроил уснувший водитель лесовоза

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^