В центре Улан-Удэ у «Тойоты» в ДТП вдребезги разбилось стекло

Накануне, 20 августа, около 17:20 на улице Смолина в Улан-Удэ произошло ДТП. По предварительной информации, пожилая женщина на автомобиле «Ниссан Тиида» совершила столкновение с «Тойотой Кариб».

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