Мужчина пропал в лесу возле Этнографического музея
В Улан-Удэ накануне в лесу возле Этнографического музея народов Забайкалья потерялся мужчина.
Сообщение в службу «112» поступило вчера около шести часов вечера. Сотрудники передали сообщение Бурятской республиканской поисково-спасательной службе (БРПСС). На место поисков выехали 13 спасателей и сотрудники полиции.
О пропаже сообщила жена мужчины. Во время звонка супруги у мужчины отнялись конечности, что может быть признаком инсульта.
Сейчас пропавший находится вне связи.
Сегодня поиски ведут 11 спасателей БРПСС и 16 сотрудников Улан-удэнской поисково-спасательной службы, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Улан-Удэ в лесу пропал мужчина, которого мог схватить инсульт
Происшествия, Фото:
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