В Улан-Удэ в лесу пропал мужчина, которого мог схватить инсульт

Мужчина пропал в лесу возле Этнографического музея



В Улан-Удэ накануне в лесу возле Этнографического музея народов Забайкалья потерялся мужчина.



Сообщение в службу «112» поступило вчера около шести часов вечера. Сотрудники передали сообщение Бурятской республиканской поисково-спасательной службе (БРПСС). На место поисков выехали 13 спасателей и сотрудники полиции.



О пропаже сообщила жена мужчины. Во время звонка супруги у мужчины отнялись конечности, что может быть признаком инсульта.



Сейчас пропавший находится вне связи.



Сегодня поиски ведут 11 спасателей БРПСС и 16 сотрудников Улан-удэнской поисково-спасательной службы, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.







