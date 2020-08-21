В пригороде Улан-Удэ 70-летняя пенсионерка устроила ДТП

Пожилая женщина-водитель после аварии оказалась в больнице
Вчера в Заиграевском районе Бурятии около семи часов вечера ДТП устроила 70-летняя женщина на Mitsubishi Pajero.
Следуя по автодороге «Эрхирик – Нижние Тальцы – Сосновый Бор», пенсионерка врезалась в стоящий автомобиль Chevrolet.
В результате ДТП водитель Mitsubishi с травмами госпитализирована в БСМП в Улан-Удэ, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне произошло крупное ДТП в Селенгинском районе Бурятии. В столкновении лесовоза (водитель, по предварительной версии, уснул за рулём) и минивэна пострадали семь человек
. В минивэне ехала многодетная семья, среди травмированных дети.
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