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В Бурятии военный угрожал застрелить жену из ружья

В Бурятии военный угрожал застрелить жену из ружья
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина избил супругу и не раз угрожал её убить

В начале июля Кяхтинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего военнослужащего войсковой части 69647. Он предстал перед судом по обвинению в двух преступлениях по ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону.

34-летний уроженец Забайкальского края, ныне сержант запаса, имеющий четырёх малолетних детей, избил свою супругу и угрожал ей убийством.

19 октября 2019 года в селе Киран Кяхтинского района мужчина находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Он был недоволен поздним приходом домой жены, начал высказывать ей претензии, закатил ссору и кинул в женщину табуретку, от которой та успела увернуться.

После этого военный схватил супругу, повалил на пол и начал избивать. При этом, он угрожал жене убийством. По словам женщины, он остановился только тогда, когда услышал крики старшей дочери.

Пострадавшая женщина обратилась в правоохранительные органы, однако это разозлило военного ещё больше. Так, на следующий день пьяный мужчина решил наказать супругу и замахнулся на неё деревянной битой.

Потерпевшая убежала к соседке, но сержант проследовал за ней, где угрожал застрелить женщину из имеющегося у него охотничьего ружья.

В суде обвиняемый признал свою вину, но заявил, что не имел умысла убивать супругу, а все угрозы он высказывал в порыве гнева. Кяхтинский гарнизонный военный суд признал сержанта виновным и назначил 450 часов обязательных работ.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее военный суд признал виновным сержанта, избившего кочергой младшего по званию из-за неопрятного внешнего вида.
угроза убийства семьи
 
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