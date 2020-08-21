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В Забайкалье разбойник убежал с места преступления в чужих тапочках

В Забайкалье разбойник убежал с места преступления в чужих тапочках
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он стащил золотые украшения у женщины и ранил её ножом

В Чите в полицию поступило сообщение о нанесении ножевых ранений 59-летней местной жительнице и хищении у нее украшений.

Накануне женщина в своей квартире распивала спиртные напитки с малознакомым мужчиной, зная только его имя. Когда пьяная женщина заснула прямо за столом, гость снял с её шеи цепочку, с рук – два браслета, а когда снимал кольца с пальцев, женщина проснулась и попыталась оказать сопротивление. Тогда мужчина нанёс ей несколько ударов ножом по различным частям тела и сбежал.

В ходе осмотра квартиры, в которой произошел инцидент, полицейские обнаружили пару разных женских тапочек. Полицейские предположили, что подозреваемый впопыхах перепутал обувь и надел тапочки хозяйки.

Затем в ходе патрулирования дворов сотрудники экипажа ППС заметили мужчину, на ногах которого были женские тапочки от разных пар. Он был доставлен в отдел полиции - у задержанного изъяли похищенные золотые украшения.

- Налётчиком оказался ранее неоднократно судимый за различные преступления 38-летний читинец. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
разбой
 
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