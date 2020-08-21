В Бурятии горел дом многодетной семьи

Трое детей ночевали в ту ночь на летней кухне



Ранним утром 21 августа на станции Джида загорелся жилой дом многодетной семьи.



Прибывшие пожарные оперативно локализовали возгорание и не допустили его распространения на соседние постройки. Сгорела только крыша дома.



Никто не пострадал. Трое детей владельцев дома в эту ночь ночевали в летней кухне.



Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

