Трое детей ночевали в ту ночь на летней кухне
Ранним утром 21 августа на станции Джида загорелся жилой дом многодетной семьи.
Прибывшие пожарные оперативно локализовали возгорание и не допустили его распространения на соседние постройки. Сгорела только крыша дома.
Никто не пострадал. Трое детей владельцев дома в эту ночь ночевали в летней кухне.
Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии горел дом многодетной семьи
Происшествия, Фото:
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