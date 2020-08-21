В Бурятии любитель наркотиков отделался штрафом

На иждивении у него находится малолетний ребёнок



19 августа житель Северобайкальска предстал перед судом за незаконный оборот наркотических средств. Мужчина незаконно изготовил и хранил наркотики при себе и в своём гараже. Позже запрещённые вещества изъяла у него транспортная полиция.



- Гражданин признан виновным в совершении трёх эпизодов незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотических средств: гашишное масло, марихуана и гашиш в значительном размере, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуры.



Суд учёл в качестве смягчающих наказание обстоятельств признание мужчиной своей вины, его раскаяние, а также наличие на иждивении малолетнего ребёнка. В итоге мужчина получил штраф.









