Сёла в Иркутской области накрыло дымом от лесных пожаров

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожары действуют на площади 5,7 тысяч гектаров



21 августа в Иркутской области действуют 42 лесных пожара на площади 5741,2 га. 12 из них локализованы на площади 98 га.



По данным космического мониторинга, в минувшие сутки в зоне задымления находились населённые пункты Подволошино, Бур, Непа, Наканно, Ика в Катангском районе, Петропавловское в Бодайбинском районе, Перевоз в Киренском районе. В Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований поступило несколько обращений граждан – им даны рекомендации по действиям в случае задымления.



- По данным управления Роспотребнадзора, результаты исследований проб не показали превышения гигиенических нормативов. Также согласно данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зафиксировано, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



21 августа в зоне возможного задымления могут оказаться населённые пункты Катангского, Киренского, Усть-Кутского, Усть-Илимского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Бодайбинского, Казачинско-Ленского районов.





