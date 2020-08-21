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Сёла в Иркутской области накрыло дымом от лесных пожаров

Сёла в Иркутской области накрыло дымом от лесных пожаров
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожары действуют на площади 5,7 тысяч гектаров

21 августа в Иркутской области действуют 42 лесных пожара на площади 5741,2 га. 12 из них локализованы на площади 98 га.

По данным космического мониторинга, в минувшие сутки в зоне задымления находились населённые пункты Подволошино, Бур, Непа, Наканно, Ика в Катангском районе, Петропавловское в Бодайбинском районе, Перевоз в Киренском районе. В Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований поступило несколько обращений граждан – им даны рекомендации по действиям в случае задымления.

- По данным управления Роспотребнадзора, результаты исследований проб не показали превышения гигиенических нормативов. Также согласно данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зафиксировано, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

21 августа в зоне возможного задымления могут оказаться населённые пункты Катангского, Киренского, Усть-Кутского, Усть-Илимского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Бодайбинского, Казачинско-Ленского районов.


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