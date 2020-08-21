Оба уже успели покурить
В Кяхтинском районе Бурятии вечером 18 августа сотрудники уголовного розыска и наркоконтроля неподалеку от села Усть-Киран задержали двух приятелей. Это безработные жители Кяхты, 28 лет и 31 года, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
У каждого при себе были пакеты с марихуаной. Общий её вес – более 760 граммов.
Медицинское освидетельствование показало, что мужчины выкурили «травку».
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Оба также будут привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств.
Проводится расследование.
В Бурятии двое приятелей гуляли с марихуаной
Происшествия, Фото:
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