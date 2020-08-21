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В Бурятии двое приятелей гуляли с марихуаной

В Бурятии двое приятелей гуляли с марихуаной
Происшествия,  Фото:из архива
Оба уже успели покурить

В Кяхтинском районе Бурятии вечером 18 августа сотрудники уголовного розыска и наркоконтроля неподалеку от села Усть-Киран задержали двух приятелей. Это безработные жители Кяхты, 28 лет и 31 года, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

У каждого при себе были пакеты с марихуаной. Общий её вес – более 760 граммов.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчины выкурили «травку».

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Оба также будут привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств.

Проводится расследование.
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