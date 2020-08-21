В Бурятии лесной пожар устроили возле Кяхты

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Огонь был всего в 500 метрах от города



В Кяхтинском районе Бурятии вчера в 18.20 часов возник лесной пожар. Пожар возник в 500 метрах от города Кяхта, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



На тушении работали шесть сотрудников лесной охраны, было задействовано две единицы лесопожарной техники.



В первые часы пожар был локализован, а вскоре и ликвидирован. Общая площадь, пройденная огнём, составила меньше 1 га.



Пожар возник по вине людей, его причиной названо неосторожное обращение с огнём.



В целом ситуация с лесными пожарами в Бурятии в этом году спокойная.



Ежедневно лесники проводят рейдовые патрулирования. Только за прошедшие сутки выявлено 24 нарушения правил пожарной безопасности.



На заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров зампред правительства по вопросам безопасности, Пётр Мордовской отметил необходимость продолжить профилактику:



- Ситуация может измениться в одночасье. Вчера практически при таких же погодных условиях в Иркутской области действовало 35 лесных пожаров, в Красноярском крае –76 на площади более 24 тыс га. У нас ситуацию благодаря всей группировке лесной охраны, главам районов, активному населению удаётся сдерживать. Класс пожарной опасности повышается, в лесу уже очень сухо, всё просохло, поэтому не снижаем темпы.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

