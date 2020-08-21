ДТП с семью пострадавшими в Бурятии: Едва не погибла многодетная семья

Как сообщал «Байкал-Daily», в четверг, 20 августа, в Селенгинском районе Бурятии, в районе Нижний Убукун произошло ДТП, в котором пострадали семь человек, в том числе трое детей. Водитель лесовоза выехал на полосу встречного движения, врезался в минивэн «Ниссан Сирена». Водители вылетели с дороги, и «КамАЗ» опрокинулся прямо на «Ниссан».
В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС раскрыли подробности страшной аварии. В минивэне ехала многодетная семья. Людей зажало между сдавленными частями машины. Раненых доставали пожарные и спасатели.
10-летний мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рвано-ушибленную рану лба. У 12-летнего ребёнка также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом правой голени. У восьмилетней девочки – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
Дети госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
Их отец получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом правой голени.
32-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытые переломы правого плеча, правой голени, правой стопы, а также открытый перелом левого бедра.
У 29-летней девушки, которая также находилась в легковом автомобиле, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом правого бедра.
Всё взрослые получили посттравматический шок разной степени. Они госпитализированы в республиканскую клиническую больницу.
Водитель лесовоза также пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
Предположительно, мужчина, находясь за рулём «КамАЗа», уснул. Точная причина аварии устанавливается.
На месте ДТП работали пожарные 29 пожарной части из села Оронгой, 40-й пожарной части Гусиноозёрска, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сотрудники ОГИБДД и скорой помощи.
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