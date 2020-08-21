ДТП с семью пострадавшими в Бурятии: Едва не погибла многодетная семья

Публикация от ИА Байкал Daily (@baikaldaily) 20 Авг 2020 в 3:34 PDT

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На месте ДТП работали пожарные 29 пожарной части из села Оронгой, 40-й пожарной части Гусиноозёрска, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сотрудники ОГИБДД и скорой помощи.

В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС раскрыли подробности страшной аварии. В минивэне ехала многодетная семья. Людей зажало между сдавленными частями машины. Раненых доставали пожарные и спасатели.