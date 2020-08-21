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В Бурятии взяли пробы из почерневшего Байкала

В Бурятии взяли пробы из почерневшего Байкала
Происшествия, 
На место выезжали в том числе сотрудники природоохранной прокуратуры и Следственного комитета

В Кабанском районе Бурятии в местности, где почернел Байкала, надзорные органы провели проверку.

- Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по информации о загрязнении акватории озера Байкал в Кабанском районе Бурятии. На место вместе с прокурором выехали специалисты Росприроднадзора, Центра лабораторных анализов и технических измерений и Следственного комитета, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Специалисты отобрали пробы воды.

Прокуратура планирует оценить качество работы очистных сооружений. В случае установления нарушений виновных привлекут к ответственности.

Как сообщал «Байкал-Daily», об экологической проблеме в посёлке Переёмная Кабанского района стало известно накануне. Тревогу забили местные жители, сообщившие о том, что вода Байкала стала чёрного цвета и невыносимо пахнет фекалиями.

видео - Бабр

Байкал загрязнение природохранная прокуратура
 
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