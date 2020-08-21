В Бурятии взяли пробы из почерневшего Байкала



Как сообщал «Байкал-Daily», об экологической проблеме в посёлке Переёмная Кабанского района стало известно накануне . Тревогу забили местные жители, сообщившие о том, что вода Байкала стала чёрного цвета и невыносимо пахнет фекалиями.





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В Кабанском районе Бурятии в местности, где почернел Байкала, надзорные органы провели проверку.- Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по информации о загрязнении акватории озера Байкал в Кабанском районе Бурятии. На место вместе с прокурором выехали специалисты Росприроднадзора, Центра лабораторных анализов и технических измерений и Следственного комитета, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.Специалисты отобрали пробы воды.Прокуратура планирует оценить качество работы очистных сооружений. В случае установления нарушений виновных привлекут к ответственности.