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В Бурятии в страшном ДТП пострадали семь человек

В Бурятии в страшном ДТП пострадали семь человек
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Крупную аварию устроил уснувший водитель лесовоза

В Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали семь человек, трое из них дети. Авария произошла сегодня, 20 августа, в 15.20 часов, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

По предварительной информации, 41-летний водитель «КамАЗа», перевозивший лес, на 49 километре автодороги Улан-Удэ-Кяхта, в районе села Нижний Убукун, выехал на полосу встречного движения. Здесь он врезался в минивэн «Ниссан Сирена» под управлением 37-летнего жителя Улан-Удэ.

Грузовик и минивэн вылетели с дороги, «КамАЗ» опрокинулся прямо на «Ниссан».

В результате ДТП оба водителя, а также пятеро пассажиров иномарки, в том числе трое детей, доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия.

По предварительной информации водитель большегруза уснул за рулём.
ДТП
 
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