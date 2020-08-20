Крупную аварию устроил уснувший водитель лесовоза
В Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали семь человек, трое из них дети. Авария произошла сегодня, 20 августа, в 15.20 часов, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
По предварительной информации, 41-летний водитель «КамАЗа», перевозивший лес, на 49 километре автодороги Улан-Удэ-Кяхта, в районе села Нижний Убукун, выехал на полосу встречного движения. Здесь он врезался в минивэн «Ниссан Сирена» под управлением 37-летнего жителя Улан-Удэ.
Грузовик и минивэн вылетели с дороги, «КамАЗ» опрокинулся прямо на «Ниссан».
В результате ДТП оба водителя, а также пятеро пассажиров иномарки, в том числе трое детей, доставлены в больницу.
На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия.
По предварительной информации водитель большегруза уснул за рулём.
В Бурятии в страшном ДТП пострадали семь человек
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Крупную аварию устроил уснувший водитель лесовоза
Выгорела крыша пятиэтажки. ВИДЕО
В свёртках также были телефоны и флаконы с жидкостью
Беглеца задержали росгвардейцы
Тело мальчика нашли за диваном
Пьяному пассажиру отказали в дальнейшем пути
Её выкопали для укладки труб и никак не оградили
Пенсионерка поверила лжецелительнице
Более 1,5 тысяч человек проходят лечение амбулаторно
Авария произошла на Ботанической
Авария произошла на проспекте Автомобилистов
Мужчина оставил её одну в квартире и ушёл на работу
По пути они попали в ДТП
Полицейские изъяли у них 1,5 килограммов наркотиков
Травмы получила пассажирка