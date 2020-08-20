В Бурятии в страшном ДТП пострадали семь человек

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Крупную аварию устроил уснувший водитель лесовоза



В Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали семь человек, трое из них дети. Авария произошла сегодня, 20 августа, в 15.20 часов, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



По предварительной информации, 41-летний водитель «КамАЗа», перевозивший лес, на 49 километре автодороги Улан-Удэ-Кяхта, в районе села Нижний Убукун, выехал на полосу встречного движения. Здесь он врезался в минивэн «Ниссан Сирена» под управлением 37-летнего жителя Улан-Удэ.



Грузовик и минивэн вылетели с дороги, «КамАЗ» опрокинулся прямо на «Ниссан».



В результате ДТП оба водителя, а также пятеро пассажиров иномарки, в том числе трое детей, доставлены в больницу.



На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия.



По предварительной информации водитель большегруза уснул за рулём.

