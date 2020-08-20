В свёртках также были телефоны и флаконы с жидкостью
В посёлке Оловянная Забайкальского края сотрудники исправительной колонии №7 ночью задержали 19-летнего парня на прилегающей территории учреждения. Молодой человек живёт в селе Новокручининский Читинского района, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
У него было изъято три свёртка овальной формы, в которых находилось три сотовых телефона, два флакона с жидкостью белого и чёрного цвета, а также 15 фрагментов с наркотиками тёмно-зелёного цвета.
Ранее вынесли приговор за попытку другой передачи наркотиков в этой колонии. 28-летний молодой человек получил 11 лет колонии особого режима.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ 54-летний мужчина пытался перебросить за ограждение исправительной колонии №2 крупную партию телефонов. При досмотре у него изъяли 30 мобильных телефонов, предназначавшихся осуждённым.
В Забайкалье в колонию пытались перебросить «посылку» с наркотиками
Происшествия, Фото:
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