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В Иркутской области после гибели мальчика на пожаре возбудили дело

В Иркутской области после гибели мальчика на пожаре возбудили дело
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Тело мальчика нашли за диваном

После гибели пятилетнего ребёнка на пожаре в Тайшетском районе Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Пожар произошёл 17 августа около 16 часов в квартире жилого дома по улице Советская посёлка Юрты Тайшетского района. В момент пожара в квартире находились двое взрослых и трое детей. Взрослые и двое детей спаслись. Погиб пятилетний ребёнок, его тело пожарные нашли за диваном.

Следователи назначили судебные экспертизы, допрашивают очевидцев пожара, устанавливаются причины возгорания.
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