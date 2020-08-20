В Ангарске пенсионерку избавили от «порченых» денег и золота

Пенсионерка поверила лжецелительнице



Накануне днём жительница Ангарска сидела во дворе своего дома на лавочке, когда к ней подошла незнакомая женщина и завела разговор. Она заявила, что на пожилую ангарчанку кто-то навёл «порчу», но может помочь ей вылечиться.



Для проведения обряда «очищения» обе женщины поднялись в квартиру пенсионерки. После определённых манипуляций с яйцом и молоком лжецелительница попросила снять пенсионерку золотые украшения и отдать ей все имеющиеся в доме деньги. Мошенница сложила всё в газету, и убрала конверт в шкаф, после чего ушла.



Через некоторое время хозяйка квартиры обратила внимание, что конверт очень тонкий, открыла его и увидела, что денег в нём нет. Также исчезли серьги и два кольца.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливается личность лжецелительницы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

