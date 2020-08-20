Более 1,5 тысяч человек проходят лечение амбулаторно
По данным оперштаба, на 20 августа в Иркутской области зарегистрирован 15 981 случай заболевания коронавирусом. Суточный прирост составил 101 пациент.
Госпитализировано 735 человек, у 37 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме.
Амбулаторное лечение проходят 1657 пациентов.
Выздоровел с начала пандемии 13 331 человек, в том числе 198 за последние сутки. Умерли 178 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 4769 случаев заражения COVID-19. Выписались из больниц 4105 человек, умерло 47 человек. Проходят лечение в стационарах республики 314 больных. На амбулаторном лечении находятся 303 пациента.
В Иркутской области за сутки выявили ещё 101 больного COVID-19
Происшествия, Фото:
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