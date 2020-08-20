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В Улан-Удэ столкнулись «Сузуки» и «Лэнд Крузер»

В Улан-Удэ столкнулись «Сузуки» и «Лэнд Крузер»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на Ботанической

Во вторник, 18 августа, около двух часов дня на улице Ботаническая в Улан-Удэ произошло ДТП.

Недалеко от «Мегатитана» столкнулись автомобили «Сузуки Гранд Витара» и «Тойота Лэнд Крузер Прадо». В ДТП обошлось без пострадавших. Иномарки получили незначительные механические повреждения.


Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью ДТП в Иркутской области унесло жизни четырёх человек.
ДТП
 
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