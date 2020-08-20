В Улан-Удэ столкнулись «Сузуки» и «Лэнд Крузер»

Авария произошла на Ботанической
Во вторник, 18 августа, около двух часов дня на улице Ботаническая в Улан-Удэ произошло ДТП.
Недалеко от «Мегатитана» столкнулись автомобили «Сузуки Гранд Витара» и «Тойота Лэнд Крузер Прадо». В ДТП обошлось без пострадавших. Иномарки получили незначительные механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью ДТП в Иркутской области унесло жизни четырёх человек
.
Пенсионерка поверила лжецелительнице
Более 1,5 тысяч человек проходят лечение амбулаторно
Авария произошла на Ботанической
Авария произошла на проспекте Автомобилистов
Мужчина оставил её одну в квартире и ушёл на работу
По пути они попали в ДТП
Полицейские изъяли у них 1,5 килограммов наркотиков
Травмы получила пассажирка
Его вычислили благодаря камере видеонаблюдения
Гаджет лежал в кабинке служебной раздевалки
Поиски в Бурятии не принесли результатов
Клещи покусали более трёх тысяч человек
Во время летних отпусков несколько шелеховчан попались в ловушки мошенников и не смогли уехать на отдых
Специалисты проверят информацию о почерневшем Байкале
Ещё двое человек госпитализированы