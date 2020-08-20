Мужчина оставил её одну в квартире и ушёл на работу
В Чите 31-летний местный житель сообщил в полицию о краже из его квартиры имущества на сумму свыше 100 тысяч рублей. Накануне инцидента мужчина в социальной сети познакомился с девушкой, её сразу же привёз к себе домой.
Утром, оставив гостью в квартире, он ушёл на работу. Вернувшись, обнаружил отсутствие новой возлюбленной, а также ноутбука, сабвуфера и велосипеда.
Полицейские задержали воровку. Ею оказалось 24-летняя жительница посёлка Кокуй, которая призналась в преступлении.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалка обокрала мужчину, познакомившись с ним в соцсетях
Происшествия, Фото:
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