 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Августа

19 Августа

Популярное

Забайкалка обокрала мужчину, познакомившись с ним в соцсетях

Забайкалка обокрала мужчину, познакомившись с ним в соцсетях
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина оставил её одну в квартире и ушёл на работу

В Чите 31-летний местный житель сообщил в полицию о краже из его квартиры имущества на сумму свыше 100 тысяч рублей. Накануне инцидента мужчина в социальной сети познакомился с девушкой, её сразу же привёз к себе домой.

Утром, оставив гостью в квартире, он ушёл на работу. Вернувшись, обнаружил отсутствие новой возлюбленной, а также ноутбука, сабвуфера и велосипеда.

Полицейские задержали воровку. Ею оказалось 24-летняя жительница посёлка Кокуй, которая призналась в преступлении.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкальцы приехали за бурятской марихуаной
Забайкальцы приехали за бурятской марихуаной
Происшествия, 20.08.2020
Полицейские изъяли у них 1,5 килограммов наркотиков  
В Улан-Удэ парень украл джемпер из спортмагазина
В Улан-Удэ парень украл джемпер из спортмагазина
Происшествия, 20.08.2020
Его вычислили благодаря камере видеонаблюдения
Улан-удэнка украла телефон у коллеги
Улан-удэнка украла телефон у коллеги
Происшествия, 20.08.2020
Гаджет лежал в кабинке служебной раздевалки
Жители Шелехова потеряли деньги на сайте-двойнике РЖД
Жители Шелехова потеряли деньги на сайте-двойнике РЖД
Происшествия, 20.08.2020
Во время летних отпусков несколько шелеховчан  попались в ловушки мошенников и не смогли уехать на отдых
В Бурятии почернел и дурно запах Байкал
В Бурятии почернел и дурно запах Байкал
Происшествия, 20.08.2020
Специалисты проверят информацию о почерневшем Байкале
В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека
В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека
Происшествия, 20.08.2020
Ещё двое человек госпитализированы
В Бурятии пьяные родители везли в машинах детей. Видео
В Бурятии пьяные родители везли в машинах детей. Видео
Происшествия, 20.08.2020
Пьяная женщина-водитель ещё и проигнорировала требование сотрудника ГИБДД об остановке
Сына экс-главы МВД по Бурятии посадили на пять лет
Сына экс-главы МВД по Бурятии посадили на пять лет
Происшествия, 20.08.2020
По данным СМИ, сын бывшего министра внутренних дел по Бурятии признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
Происшествия, 20.08.2020
Тушение осложнялось сильным шквалистым ветром

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^