Забайкалка обокрала мужчину, познакомившись с ним в соцсетях

Мужчина оставил её одну в квартире и ушёл на работу



В Чите 31-летний местный житель сообщил в полицию о краже из его квартиры имущества на сумму свыше 100 тысяч рублей. Накануне инцидента мужчина в социальной сети познакомился с девушкой, её сразу же привёз к себе домой.



Утром, оставив гостью в квартире, он ушёл на работу. Вернувшись, обнаружил отсутствие новой возлюбленной, а также ноутбука, сабвуфера и велосипеда.



Полицейские задержали воровку. Ею оказалось 24-летняя жительница посёлка Кокуй, которая призналась в преступлении.



В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

