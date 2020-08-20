Забайкальцы приехали за бурятской марихуаной

Происшествия, Фото: из архива

Полицейские изъяли у них 1,5 килограммов наркотиков



Вечером 17 августа полицейские на дороге возле посёлка Николаевский Тарбагатайского района Бурятии остановили двух жителей Забайкальского края, 42 и 38 лет. Что они делают в этой местности, мужчины вразумительно пояснить не смогли. При досмотре у них было обнаружили более 1,5 кг марихуаны.



Задержанные признались полицейским, что заготавливали наркотики для собственного употребления. От освидетельствования на предмет состояния наркотического опьянения они отказались.



Задержанные нигде не работают, один из них ранее судим за аналогичное, а также за имущественное преступление.



Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





