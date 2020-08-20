В Иркутской области пьяный водитель «Тойоты» снёс забор и опрокинулся

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Травмы получила пассажирка



В городе Черемхово пьяный водитель устроил аварию, в которой травмирована 45-летняя пассажирка. Дорожный инцидент произошёл ночью на улице Щорса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



33-летний водитель автомобиля «Тойота Креста», находясь в состоянии алкогольного опьянения, съехал с проезжей части, опрокинулся на крышу, снеся при этом деревянный забор.



По факту ДТП проводится всесторонняя проверка. В отношении водителя возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

