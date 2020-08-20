Травмы получила пассажирка
В городе Черемхово пьяный водитель устроил аварию, в которой травмирована 45-летняя пассажирка. Дорожный инцидент произошёл ночью на улице Щорса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
33-летний водитель автомобиля «Тойота Креста», находясь в состоянии алкогольного опьянения, съехал с проезжей части, опрокинулся на крышу, снеся при этом деревянный забор.
По факту ДТП проводится всесторонняя проверка. В отношении водителя возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
В Иркутской области пьяный водитель «Тойоты» снёс забор и опрокинулся
Происшествия, Фото:
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