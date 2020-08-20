В Улан-Удэ парень украл джемпер из спортмагазина

Его вычислили благодаря камере видеонаблюдения



В Улан-Удэ из салона спортивной одежды украли джемпер стоимостью четыре тысячи рублей.



Полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Ориентировка была передана ближайшим постам полиции.



Сотрудники ППС задержали молодого человека, у которого при себе был украденный джемпер. Вору 19 лет, он житель Иволгинского района, ранее был судим условно за грабёж.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», проводится дознание, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





