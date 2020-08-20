Его вычислили благодаря камере видеонаблюдения
В Улан-Удэ из салона спортивной одежды украли джемпер стоимостью четыре тысячи рублей.
Полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Ориентировка была передана ближайшим постам полиции.
Сотрудники ППС задержали молодого человека, у которого при себе был украденный джемпер. Вору 19 лет, он житель Иволгинского района, ранее был судим условно за грабёж.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», проводится дознание, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ парень украл джемпер из спортмагазина
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Его вычислили благодаря камере видеонаблюдения
Гаджет лежал в кабинке служебной раздевалки
Поиски в Бурятии не принесли результатов
Клещи покусали более трёх тысяч человек
Во время летних отпусков несколько шелеховчан попались в ловушки мошенников и не смогли уехать на отдых
Специалисты проверят информацию о почерневшем Байкале
Ещё двое человек госпитализированы
Пьяная женщина-водитель ещё и проигнорировала требование сотрудника ГИБДД об остановке
Авария произошла в Сотниково
Попытка оказалась неудачной
Наезд произошёл на «зебре»
По данным СМИ, сын бывшего министра внутренних дел по Бурятии признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере
Тушение осложнялось сильным шквалистым ветром
Ситуация с COVID-19 сильно не меняется
Происшествия, 19.08.2020
Они закопали тело в яме