Гаджет лежал в кабинке служебной раздевалки
Из служебной раздевалки магазина на улице Комарова в Улан-Удэ украли сотовый телефон. Он лежал в кабинке кассира.
С заявлением о краже женщина обратилась в полицию, оценив ущерб в пять тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили воровку – 43-летнюю сотрудницу этого же магазина.
Женщина ранее не судима, в содеянном раскаялась. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнка украла телефон у коллеги
Происшествия, Фото:
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