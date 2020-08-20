Улан-удэнка украла телефон у коллеги

Гаджет лежал в кабинке служебной раздевалки



Из служебной раздевалки магазина на улице Комарова в Улан-Удэ украли сотовый телефон. Он лежал в кабинке кассира.



С заявлением о краже женщина обратилась в полицию, оценив ущерб в пять тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили воровку – 43-летнюю сотрудницу этого же магазина.



Женщина ранее не судима, в содеянном раскаялась. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





