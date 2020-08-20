27 укушенных жителей Бурятии заболели клещевым энцефалитом

Клещи покусали более трёх тысяч человек



По данным на 19 августа, за медицинской помощью по поводу укусов клещей в Бурятии обратилось 3314 человек. Среди обратившихся 33 % детей. Укусы зарегистрированы в 21 районе и в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Зарегистрировано 56 случаев заболеваний инфекциями, передающихся клещами: клещевым вирусным энцефалитом - 27, клещевым бореллиозом – 11, клещевым риккетсиозом - 17, моноцитарным эрлихиозом человека – 1.



У четырёх пострадавших зарегистрирована микст-инфекция: клещевой энцефалит + клещевой боррелиоз.

