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Жители Шелехова потеряли деньги на сайте-двойнике РЖД

Жители Шелехова потеряли деньги на сайте-двойнике РЖД
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Во время летних отпусков несколько шелеховчан попались в ловушки мошенников и не смогли уехать на отдых

Потерпевшие оплатили билеты онлайн на сайтах-двойниках, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Вводя в поисковую строку фразу «железнодорожные билеты», люди зачастую и не подозревают о том, сколько похожих как две капли воды страничек известной компании-перевозчика создано мошенниками в интернете. Только в августе жители города Шелехов оплатили покупку железнодорожных билетов на поддельных сайтах, потеряв при этом более 40.000 рублей.

Выбрав дату поездки, будущие пассажиры переходили по ссылке «далее», и попадали на рекламную информацию, а затем на обложку, внешне не отличимую от официальной страницы перевозчика. Не удивил покупателей и адресат, которому следовало перевести денежные средства (зачастую там указаны просто реквизиты банковской карты физического лица).

- Вас должна насторожить лишняя буква, «о» вместо «а», даже точка в новой адресной строке. Также следует внимательно изучать платёжный документ, перед тем как решитесь нажать на кнопку «оплатить», а ещё лучше – совершать такие покупки вместе с подкованным в информационных технологиях другом или родственником, - предупреждает сотрудник следственного отдела Александр Игнатьев.



мошенничество
 
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