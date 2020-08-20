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В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека

В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ещё двое человек госпитализированы

В Братском районе Иркутской области, вблизи села Покосное, в страшном ДТП погибли четыре человека.

Смертельное ДТП произошло сегодня около 2 часов ночи на федеральной дороге А-331 «Вилюй», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Вблизи села Покосное столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Тойота Виста». В результате случившегося 54-летний водитель, две пассажирки «Лады» (18 и 47 лет) и 31-летний пассажир «Тойоты» от полученных травм скончались на месте до приезда бригады медиков.

По предварительной информации, ещё двое мужчин – водитель и пассажир «Тойоты» сейчас госпитализированы.

Обстоятельства выясняются.

ДТП смерть
 
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