В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека

Ещё двое человек госпитализированы
В Братском районе Иркутской области, вблизи села Покосное, в страшном ДТП погибли четыре человека.
Смертельное ДТП произошло сегодня около 2 часов ночи на федеральной дороге А-331 «Вилюй», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Вблизи села Покосное столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Тойота Виста». В результате случившегося 54-летний водитель, две пассажирки «Лады» (18 и 47 лет) и 31-летний пассажир «Тойоты» от полученных травм скончались на месте до приезда бригады медиков.
По предварительной информации, ещё двое мужчин – водитель и пассажир «Тойоты» сейчас госпитализированы.
Обстоятельства выясняются.
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