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В Бурятии 16-летний мотоциклист попал в ДТП

В Бурятии 16-летний мотоциклист попал в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла в Сотниково

18 августа в 21.30 часов в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии в ДТП попал 16-летний парень на мотоцикле «Стелс». Подросток не имеет права управления мотоциклом, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Следуя по дворовой территории на улице Трактовая юный мотоциклист не справился с управлением и наехал на препятствие.

В результате ДТП подросток с травмами госпитализирован в Улан-Удэ, в больницу скорой медицинской помощи.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Гусиноозёрске «Форд Фокус» сбил шестилетнего велосипедиста.


ДТП мотоциклисты
 
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