Авария произошла в Сотниково
18 августа в 21.30 часов в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии в ДТП попал 16-летний парень на мотоцикле «Стелс». Подросток не имеет права управления мотоциклом, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Следуя по дворовой территории на улице Трактовая юный мотоциклист не справился с управлением и наехал на препятствие.
В результате ДТП подросток с травмами госпитализирован в Улан-Удэ, в больницу скорой медицинской помощи.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Гусиноозёрске «Форд Фокус» сбил шестилетнего велосипедиста.
В Бурятии 16-летний мотоциклист попал в ДТП
Происшествия, Фото:
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