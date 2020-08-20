Попытка оказалась неудачной
В Улан-Удэ 54-летний мужчина пытался перебросить за ограждение исправительной колонии №2 крупную партию телефонов. Во время попытки переброса мужчину задержали сотрудники колонии, сообщили в пресс-службе УФСП по Бурятии.
Задержанным оказался уроженец села Бичура. При досмотре у него изъяли 30 мобильных телефонов, предназначавшихся осуждённым колонии.
Составлен протокол об административном правонарушении.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале августа ко второй колонии приехал арбалетчик, который пытался запустить стрелу с наркотиками и телефоном.
В улан-удэнскую колонию пытались перебросить телефон
Происшествия, Фото:
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