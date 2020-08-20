В Бурятии потушили сложный лесной пожар

Тушение осложнялось сильным шквалистым ветром
Накануне в Уоянском лесничестве Северо-Байкальского района из-за неосторожного обращения с огнём возник сложный лесной пожар. Общая площадь, пройденная огнём, составила 9,7 га. Тушение осложнялось рельефом местности и захламленностью, а также сильным шквалистым ветром, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
С огнём боролись 38 сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано восемь единиц лесопожарной техники. Пожар был ликвидирован.
На утро 21 августа новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено.
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