Сына экс-главы МВД по Бурятии посадили на пять лет

По данным СМИ, сын бывшего министра внутренних дел по Бурятии признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере
Недавно в Кировском районном суде города Омска вынесли приговор экс-майору полиции, который приходится сыном бывшему министру внутренних дел Бурятии Александру Зайченко, сообщает портал Om1.ru.
По данным омского издания, мужчина признан виновным в совершении трёх преступлений по статье «Мошенничество» и приговорён к лишению свободы на пять лет в колонии общего режима.
В сентябре 2018 года в полицию обратились восемь человек, пострадавших от действий подсудимого, представлявшегося агентом фирмы по реализации криптовалюты через торги на бирже. Под гарантию возврата вложенных сумм с выплатой значительной прибыли в общей сложности он получил более 4 млн рублей. Помимо прочего, несколько омских предпринимателей подали заявления о мошенничестве, связанного с Зайченко-младшим. Согласно их заявлениям, сын бывшего министра внутренних дел Бурятии вместе со своим напарником вовлекли их в финансовую пирамиду, замаскированную под криптовалютный инвестиционный фонд. В результате инвесторы потеряли суммарно 36 млн рублей.
Ночной клуб в Королевстве Таиланд
Om1.ru раскрыло подробности дела. В частности, в суде было установлено, что что в конце 2012 года Зайченко занял у своего знакомого 2 млн рублей на развитие бизнеса, но отдавать деньги не собирался. Для того, чтобы немного успокоить знакомого, он в течение года перевёл ему через посредника 960 тысяч рублей в качестве процентов по займу.
В 2014 году Зайченко понадобился 1 млн рублей для завершения строительства ночного клуба в Королевстве Таиланд. Деньги экс-майор полиции обязался вернуть в течение 18 месяцев. При этом подсудимый подписал с потерпевшим документ и оставил в залог свой автомобиль — «Porsche Panamera 4 S», который уже являлся предметом залога в микрофинансовой организации. В итоге с первым потерпевшим было заключено три договора займа на общую сумму 3 млн рублей.
В результате похищенными денежными средствами Зайченко распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. Общий ущерб первому потерпевшему составил 2 020 000 рублей.
Гостиница в Королевстве Таиланд
В феврале 2015 года сын бывшего министра внутренних дел Республики Бурятия занял 1 200 000 рублей у очередного своего знакомого. На этот раз деньги ему были нужны на строительство гостицы в Королевстве Таиланд. В итоге, как и в первом случае, Зайченко присвоил деньги и потратил на личные нужды, отмечает Om1.ru.
«Потерпевший №21, будучи введенным в заблуждение Зайченко относительно его преступных намерений, и доверяя ему, в кафе передал ему свои личные денежные средства в размере 1 млн 200 тысяч рублей. При этом Зайченко с целью создания видимости гражданско-правовых отношений собственноручно написал расписку о получении данных денежных средств от Потерпевший №21», — отметили в Кировском суде.
Криптовалюта
В 2017 году подсудимый разработал преступный план, согласно которому хотел предлагал омичам вложиться в криптовалюту, уточняет Om1.ru. Зайченко обещал выплачивать большой процент всем вложившим деньги. По своей сути схема представляла «финасовую пирамиду», требующую постоянного привлечения новых участников и влекущую неизбежное вовлечение большого числа граждан, которым причиняется материальный ущерб.
«Для реализации преступных намерений, Зайченко привлек к деятельности по вложению денежных средств в криптовалюту неосведомленных о его преступных намерениях знакомых: Потерпевший №25, Потерпевший №10, Потерпевший №14, Потерпевший №17, посредством которых планировал совершать хищение денежных средств граждан, именуя их вкладчиками», — добавили в суде.
Реализуя свой преступный умысел, Зайченко умышленно создал образ успешного предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере криптовалютных вложений. «При этом он не имел намерений выполнить в полном объёме принятые на себя обязательства по гарантированному возврату вкладчикам вложенных денег в криптовалюту и получения ими прибыли, а наоборот — предпринимал действия, направленные на обращение полученных денег в свою пользу, что в конечном счете повлекло причинение особо крупного имущественного вреда вкладчикам», - говорится в публикации Om1.ru.
В 2018 году подсудимый, понимая, что для получения большего дохода от преступной деятельности необходимо создание видимости перед вкладчиками, роста благосостояния от предлагаемых им вложений в криптовалюту. Для пущей убедительности арендовал офис, где организовал помещение несуществующей фирмы «doctorBit», там и принимались деньги вкладчиков.
В итоге подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Общий ущерб от преступных действий Зайченко составил более 35 млн рублей.
Его отец Александр Зайченко, с мая 2002 по 2006 год работал начальником паспортно-визового управления УВД Омской области, потом — заместителем начальника УВД Омской области, начальником штаба. Министром внутренних дел Бурятии стал в июне 2010 года. Вслед за ним в Бурятию из Омска перевелись десятки старших офицеров полиции. С поста главы МВД по Бурятии ушёл в отставку в 2014 году.
Сына экс-главы МВД по Бурятии посадили на пять лет
Происшествия, Фото:
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