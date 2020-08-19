Мужчина продлил себе срок заключения на шесть лет
Осуждённый, сидящий в исправительной колонии №2 в посёлке Шара-Горхон Забайкальского края, попросил мать отправить посылкой тюбик с кремом для бритья. В тюбике оказалось спрятано гашишное масло. Мужчина осмотрительно попросил прислать посылку на имя другого осуждённого.
- Не осведомленная о преступных действиях мать осуждённого, исполняя поручение сына, данный металлический тюбик крема для бритья с гашишным маслом в нём отнесла в почтовое отделение связи и отправила адресату. В ходе досмотра сотрудники ИК-2 обнаружили наркотическое средство, - сообщает пресс-служба Карымского районного суда.
За это осуждённый получил ещё один срок. Ему назначено шесть лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на шесть месяцев.
Мать отправила сыну в забайкальскую колонию тюбик с наркотиком
Происшествия, Фото:
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