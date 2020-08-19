Житель Бурятии утонул на Байкале, спасая внуков

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Мальчиков унесло от берега на надувном матрасе



Сегодня вблизи села Гремячинск в Прибайкальском районе Бурятии с периодичностью в один час произошло два происшествия на Байкале. Одно из них оказалось смертельным.



В 12.10 часов в ГУ МЧС России по Бурятии поступило сообщение о том, что двух 12-летних мальчиков относит от берега на надувном матрасе. На место происшествия незамедлительно прибыли инспекторы ГИМС.



- Выяснилось, что мальчики, за которыми наблюдал их 62-летний дедушка, отплыли от берега, и их стало относить от суши. Дедушка бросился на помощь, но, к сожалению, не доплыв до детей, утонул. Мальчиков спас отец, спустив на воду лодку, - сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам республики Николай Зайцев.



Тело мужчины нашли на глубине около 5-6 метров, на удалении от берега 70-80 метров. Тело передали сотрудникам полиции.



Буквально через час вновь поступила информация, что уже в другом месте в районе села Гремячинск на надувном матрасе от берега относит 12-летнюю девочку. Инспекторы ГИМС оперативно выехали на место. К этому моменту ребёнка уже спасли очевидцы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



- Уважаемые гости и жители Бурятии, конец лета обещает быть жарким, поэтому, выезжая на отдых к воде, не используйте надувные матрасы, которые не предназначены для плавания. Приобретайте в магазинах сертифицированные средства. Ни в коем случае не оставляйте у воды детей без присмотра, берегите свою жизнь и жизнь ваших детей! - обратились к жителям республики представители МЧС.

