В Иркутской области с поличным поймали группу «чёрных» лесорубов

В Иркутской области задержали «чёрных» лесорубов. Ранее судимые местные жители подозреваются в незаконной рубке сосен в Усольском районе. Полицейские задержали подозреваемых с поличным, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.







Сейчас устанавливаются дополнительные факты рубок и другие участники группы.











По оценкам специалистов, сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей. На месте происшествия полицейские изъяли трактор, оборудование для заготовки и переработки древесины, срубленный лес, пиломатериал и бензопилу.На месте задержания один из лесорубов признался, что за один кубометр им обещали заплатить около 800 рублей.Возбуждено уголовное дело.