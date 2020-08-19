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В Иркутской области с поличным поймали группу «чёрных» лесорубов

В Иркутской области с поличным поймали группу «чёрных» лесорубов
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ущерб оценивается в четверть миллиона рублей

В Иркутской области задержали «чёрных» лесорубов. Ранее судимые местные жители подозреваются в незаконной рубке сосен в Усольском районе. Полицейские задержали подозреваемых с поличным, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


По оценкам специалистов, сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей. На месте происшествия полицейские изъяли трактор, оборудование для заготовки и переработки древесины, срубленный лес, пиломатериал и бензопилу.

На месте задержания один из лесорубов признался, что за один кубометр им обещали заплатить около 800 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Сейчас устанавливаются дополнительные факты рубок и другие участники группы.


черные лесорубы
 
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