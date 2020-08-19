Главбуха ГУФСИН по Иркутской области осудили за ущерб в 14 миллионов

Главный бухгалтер отделалась условным сроком



Суд вынес приговор главному бухгалтеру ГУФСИН России по Иркутской области. Она признана виновной в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В 2015 году областное ГУФСИН заключило ряд государственных контрактов на поставку продовольствия. Главный бухгалтер узнала, что поставщик не отгрузил товар в необходимый срок. Несмотря на это, женщина поручила подготовить мнимые договоры хранения продовольствия, которое фактически не было поставлено.



На основании этих договоров, а также счетов-фактур от поставщика с липовыми данными, главный бухгалтер перевела оплату предпринимателю. Ущерб превысил 14 миллионов рублей.



Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным УФСБ. Следователи провели почерковедческие и бухгалтерские судебные экспертизы, осмотрели изъятую в ходе обысков и осмотров мест происшествий документацию. Были допрошены многочисленные свидетели по уголовному делу, в том числе в Оренбургской, Волгоградской и Амурской областях.



Куйбышевский районный суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.





