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В Бурятии 14-летняя девочка спасла на Байкале младшую сестру

В Бурятии 14-летняя девочка спасла на Байкале младшую сестру
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В МЧС решается вопрос о награждении девочки

Девочка-подросток спасла младшую сестру на Байкале. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Семья из пяти человек выехала на отдых в местность Монахово на Чивыркуйском заливе Байкала. На берегу отдыхали две женщины и трое детей.

10-летняя девочка купалась под присмотром старшей 14-летней сестры. В какой-то момент из рук младшей девочки выскользнула надувная подушка. Ребёнок едва не утонул.

- У меня даже не пришла идея в голову позвать на помощь, я сразу к ней побежала, рассказывает юная спасительница Анна. – У меня бывали такие моменты, но я сама выплывала, а тут надо было помочь, ну всё-таки сестра. Я думаю, что если бы даже человек был незнакомый, особенно ребёнок, я бы тоже помогла.

Доплыв до сестры, которая в это время уже находилась под водой, Анна помогла ей выбраться на берег.

- Данный факт, это, несомненно геройский поступок, поступок взрослого человека, - отмечает начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Бурятии Николай Зайцев. – В такой момент дорога каждая секунда, ведь как правило, ребёнок тонет в течение 30-40 секунд. Поэтому благодаря решительности подростка удалось избежать беды.

В настоящее время в Главном управлении МЧС по Бурятии решается вопрос о награждении юной героини медалью за спасение утопающего.



Байкал спасение ребенка
 
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