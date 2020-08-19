Буддисты верят, что замусоривание святых мест оставит отпечаток на карме человека
Житель города Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии пожаловался на то, что территория возле субургана завалена мусором. Эта буддийская ступа расположена в районе телевышки, сообщает группа «Селенга-инфо. 24/7».
- Валяются бутылки, пачки и даже контрацептивы. Что мог – собрал, мешок там оставил, - рассказал подписчик группы.
Он поинтересовался, почему же люди так поступают, ведь это святое место.
Буддисты утверждают, что субурганы помогают людям, их посещающим, внести гармонию в свою жизнь и очистить себя от различных пороков.
- Святым местам ничего плохого не будет, а вот люди, которые намусорили или распивали спиртные напитки, на себе негативный отпечаток оставляют, на своей карме, потом он создаётся в виде причины негативной. Как семя засевают и потом он растёт-растёт и в какой-то момент, спустя какое-то время, через год, 10 лет или 20 лет плоды созревают в виде страданий или дискомфорта, - поделился мнением лама Загустайского дацана.
- Нужно просто уважительно относиться к другой вере и их символам, это как плохо мусорить на природе. Понятно, что это дело воспитания, - добавил священнослужитель.
В «Селенге-инфо» отметили, что сообщение о мусоре также направили в администрацию Гусиноозерска.
В Бурятии буддийскую ступу завалили мусором
Происшествия, Фото:
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