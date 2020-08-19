В Бурятии буддийскую ступу завалили мусором

Буддисты верят, что замусоривание святых мест оставит отпечаток на карме человека



Житель города Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии пожаловался на то, что территория возле субургана завалена мусором. Эта буддийская ступа расположена в районе телевышки, сообщает группа «Селенга-инфо. 24/7».



- Валяются бутылки, пачки и даже контрацептивы. Что мог – собрал, мешок там оставил, - рассказал подписчик группы.



Он поинтересовался, почему же люди так поступают, ведь это святое место.



Буддисты утверждают, что субурганы помогают людям, их посещающим, внести гармонию в свою жизнь и очистить себя от различных пороков.



- Святым местам ничего плохого не будет, а вот люди, которые намусорили или распивали спиртные напитки, на себе негативный отпечаток оставляют, на своей карме, потом он создаётся в виде причины негативной. Как семя засевают и потом он растёт-растёт и в какой-то момент, спустя какое-то время, через год, 10 лет или 20 лет плоды созревают в виде страданий или дискомфорта, - поделился мнением лама Загустайского дацана.



- Нужно просто уважительно относиться к другой вере и их символам, это как плохо мусорить на природе. Понятно, что это дело воспитания, - добавил священнослужитель.



В «Селенге-инфо» отметили, что сообщение о мусоре также направили в администрацию Гусиноозерска.

