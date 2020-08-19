Отец отвлёкся на звонок
Накануне вечером в Иркутске годовалый ребёнок выпал из окна третьего этажа дома на улице Лермонтова.
По предварительным данным, отец держал сына на руках у окна. Когда мужчина отвлекся на звонок мобильного, малыш, находясь на подоконнике, облокотился на москитную сетку. В результате он и выпал на улицу.
По данному факту проводит проверку полиция. Сейчас мальчик под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано 27 аналогичных случаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле в Улан-Удэ сотрудник УФСИН сумел поймать девочку, упавшую с третьего этажа.
В Иркутске годовалый мальчик выпал с третьего этажа
Происшествия, Фото:
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