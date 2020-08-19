В Улан-Удэ командировочный позвал в номер мужчину и стал его жертвой

Был обворован 52-летний новосибирец



В дежурную часть управления МВД по Улан-Удэ поступило сообщение о краже от 52-летнего жителя Новосибирска. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина прибыл в Улан-Удэ в командировку, а остановился в гостинице. На прогулке он познакомился с мужчиной, с которым затем направился к себе в номер для распития алкоголя. В ходе застолья новосибирец уснул. Воспользовавшись моментом, новый знакомый украл барсетку, в которой были паспорт, водительское удостоверение, две банковских кары и сотовый телефон.



Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего ранее судимого за имущественные преступления, безработного улан-удэнца. У него изъяли украденное имущество.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





