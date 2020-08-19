Змея ползала недалеко от школы
В селе Мухоршибирь на улице Гагарина за школой №2 местная жительница обнаружила змею. По словам женщины, змея была больше полуметра, сообщает группа «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
- Сантиметров 60 примерно. Или даже чуть больше. Просто по огороду ползла, я мимо шла, увидела. Отползла от меня подальше и замерла, - вспоминает сельчанка.
«Мухоршибирь-инфо» просит сельчан быть осторожными и не оставлять детей без присмотра.
При обнаружении змеи на улице лучше оставить её в покое и уйти. Если змея в доме, не нужно пытаться избавиться от неё самостоятельно, лучше звонить спасателям - 101, 112. При укусе незамедлительно следует обратиться за медицинской помощью по телефону 103.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мухрошибирском селе Бар ранее сообщали о нашествии змей. Жительница этого села жаловалась, что её укусила змея, а получить вакцину удалось только через семь часов.
«Отползла и замерла»: Жительница Бурятии нашла в огороде змею
Происшествия, Фото:
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