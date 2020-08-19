Продавец отвлеклась на обслуживание другого клиента
Вечером 17 августа в дежурную часть отдела полиции № 2 в Улан-Удэ обратилась продавец павильона, стоящего на улице Сахьяновой. Женщина рассказала, что во время обслуживания клиента с прилавка пропал её сотовый телефон стоимостью 35 тысяч рублей.
Благодаря установленным камерам видеонаблюдения сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность воровки. Была задержана 27-летняя безработная, ранее судимая улан-удэнка, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Совершая покупки, девушка заметила лежащий телефон продавца на прилавке. Убедившись, что продавец занята обслуживанием клиента, воровка незаметно стащила телефон. Он был изъят и возвращён владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ покупательница украла телефон продавца
Происшествия, Фото:
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