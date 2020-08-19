В Улан-Удэ покупательница украла телефон продавца

Продавец отвлеклась на обслуживание другого клиента



Вечером 17 августа в дежурную часть отдела полиции № 2 в Улан-Удэ обратилась продавец павильона, стоящего на улице Сахьяновой. Женщина рассказала, что во время обслуживания клиента с прилавка пропал её сотовый телефон стоимостью 35 тысяч рублей.



Благодаря установленным камерам видеонаблюдения сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность воровки. Была задержана 27-летняя безработная, ранее судимая улан-удэнка, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Совершая покупки, девушка заметила лежащий телефон продавца на прилавке. Убедившись, что продавец занята обслуживанием клиента, воровка незаметно стащила телефон. Он был изъят и возвращён владелице.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».







