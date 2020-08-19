Забайкалец на Toyota Mark II увёз с поля 30 кг конопли

Все изъятые запрещённые вещества направлены на исследования, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.















В Агинском районе сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков заметили машину Toyota Mark II, которая выезжала с поля. Ориентировка на автомобиль была передана наружным нарядам полиции.Сотрудники Госавтоинспекции остановили этот автомобиль на улице посёлка Агинское для проверки. При досмотре в салоне иномарки полицейские обнаружили полимерные мешки, заполненные свежесобранной коноплёй, общим весом 30 килограммов.В этот же день в Борзинском районе был остановлен мотоцикл Raser. У водителя и пассажира, жителей Забайкальского района, стражи порядка изъяли два рюкзака, в которых было восемь с половиной килограммов конопли.