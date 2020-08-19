ДТП произошло возле Татаурово
Вечером 18 августа в трёх километрах от посёлка Татаурово Прибайкальского района Бурятии произошло ДТП с участием легкого автомобиля и фуры.
- Водитель легковой машины, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в кузов большегрузного автомобиля, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На место аварии прибыли пожарные. Они предотвратили возгорание двигателя легковой машины и передали водителя работникам скорой помощи. Состояние мужчины удовлетворительное.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Тарбагатайском районе Бурятии 10-летняя девочка попала под грузовик. Момент аварии попал на видео.
В Бурятии легковушка врезалась в фуру и чуть не загорелась
Происшествия, Фото:
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