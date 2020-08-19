Полностью сгорела крыша дома
Сегодня ночью в селе Бичура из-за короткого замыкания в электросети загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных горела крыша дома и одна надворная постройка.
Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня и устранили возгорание. Пострадавших нет.
На момент пожара хозяин дома находился на рыбалке, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пока житель Бурятии рыбачил, его дом чуть не сгорел
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
ДТП произошло возле Татаурово
Полностью сгорела крыша дома
Никаких зацепок поисковые группы так и не обнаружили
Инцидент произошёл из-за пожара на подстанции
Водитель грузовика бросился сбитой девочке на помощь
Лечение проходят менее 300 человек
За сутки скончался ещё один больной с COVID-19
Снимок отрубленной головы убийца отправил своей бывшей сожительнице
Телефон вор успел продать
Жертва грабежа приехала в Улан-Удэ из района
Ущерб составил 8 тысяч рублей
Читинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение
Мужчина пояснил, что «просто хотел успокоить» петербуржца
Лес горит на севере республики
Автоинспекторы разыскали водителя, бросившего сбитого ребёнка