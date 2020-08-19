Пока житель Бурятии рыбачил, его дом чуть не сгорел

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Полностью сгорела крыша дома



Сегодня ночью в селе Бичура из-за короткого замыкания в электросети загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных горела крыша дома и одна надворная постройка.



Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня и устранили возгорание. Пострадавших нет.



На момент пожара хозяин дома находился на рыбалке, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

