В курортном посёлке Бурятии остались без света 60 домов

Инцидент произошёл из-за пожара на подстанции
Вчера около восьми часов вечера в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии загорелась трансформаторная подстанция, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Его причиной стало короткое замыкание в электросети.
В результате пожара 60 домов Аршана остались без света. Сегодня неисправность планируют устранить.
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Инцидент произошёл из-за пожара на подстанции
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