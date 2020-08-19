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В курортном посёлке Бурятии остались без света 60 домов

В курортном посёлке Бурятии остались без света 60 домов
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Инцидент произошёл из-за пожара на подстанции

Вчера около восьми часов вечера в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии загорелась трансформаторная подстанция, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Его причиной стало короткое замыкание в электросети.

В результате пожара 60 домов Аршана остались без света. Сегодня неисправность планируют устранить.

пожар отключение света
 
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